Капитан "Лиона" чуть не подрался с болельщиками из-за баннера

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" разошелся миром с "РБ Лейпциг" (2:2) и пробился в плей-офф Лиги чемпионов.Встреча в Лионе была омрачена эпизодом с участием болельщиков хозяев и капитана клуба Мемфисом Депаем. Фанаты хозяев вывесили баннер, в котором в грубой форме призывали защитника Марсело покинуть команду, --бразилец ответил фанатам неприличным жестом.Уже после матча капитан "Лиона" подбежал к трибуне и, толкнув болельщика, попытался вырвать плакат. Потасовку сумели предотвратить другие игроки команды и стюарды."Я побежал, чтобы убрать этот баннер. У кого есть время, чтобы делать это? У людей есть дети, работа. А они делают картинки с ослом?! Если вы пришли, чтобы поддержать нас, мы это ценим, безусловно. Но тогда поддерживайте нас всех! Это плевок в команду, никогда не видел ничего подобного", — цитирует Депая RMC Sport.