Экс-полузащитник "Зенита" Александр Спивак прокомментировал поражение питерцев от "Бенфики" в Лиге чемпионов
"Во встрече с португальцами у "Зенита" ничего не получилось. Наверное, футболисты уже поднаелись и у команды наступил спад. Не сомневаюсь, что они хотели победить, выйти в плей-офф. Но что есть, то есть. "Зенит" — клуб, который может позволить себе два состава, что и делает. Однако критиковать футболистов, вышедших на поле и проигравших, тоже не нужно. Значит, это был не их день. Наверное, можно было сетовать на состав и отсутствие некоторых футболистов во времена, когда я играл за зенитовцев. Сейчас же такого вопроса стоять не должно."Зенит" — богатый клуб. Они подписывают тех, кого хотят. Поэтому нельзя об этом говорить", - цитирует Спивака Sportbox.
Спивак: не сомневаюсь, что "Зенит" хотел победить, выйти в плей-офф
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