Российский актер, музыкант и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал невыход команды из Санкт-Петербурга в плей-офф Лиги чемпионов.
"Нужно учитывать тот факт, что наш и европейский футбол — это две большие разницы. Нам еще далеко до этого уровня. Я забываю о том, что в Европе мы мало что из себя представляем, поэтому я полностью перехожу на РПЛ. Эти десять очков отрыва греют меня. И я надеюсь, что в этом сезоне "Зенит" станет чемпионом.
Увольнение Семака? Ни в коем случае! Он такую команду сделал! Я убежден, что «Зенит» станет чемпионом. Он еще будет руководить нашей сборной. Что касается обратного перехода на систему весна-осень, то я против. Мне симпатично то, что происходит сейчас, у меня нет аргументов для этого. Не нужно подделываться под Европу, это ни к чему. Слова Дзюбы о том, что они "обосрались"? Он говорит изнутри, оценивает себя и команду. Но ему карты в руки, потому что он отвечает за то, что говорит. Я с ним согласен", - цитирует Боярского Sport24.ru.
Боярский: увольнение Семака? Ни в коем случае
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