Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Локомотивом".
"Свои позиции в группе "Локомотиву" не улучшить. Клуб должен биться за свой престиж. Игроки должны мечтать сыграть против любого соперника из группы "железнодорожников" и показать максимум своих возможностей. Это индивидуальный вызов для каждого. Клубу нужно играть достойно в любой ситуации, тем более за каждое очко в Лиге чемпионов дают денежные бонусы. Главный козырь «Локомотива» в том, что игроки хотят сыграть как можно лучше, чтобы их заметили в Европе.
У молодых Куликова и Тугарева неизвестно как сложится карьера, но если удастся сыграть против "Атлетико" — это запомнится на всю жизнь. Они захотят себя проявить. У "Локомотива" нет особого выбора. Все должны объединится — и молодые, и опытные ради достижения результата", - цитирует Сенникова "Чемпионат".
Сенников: "Локомотиву" свою позицию не улучшить, но нужно биться за престиж
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»