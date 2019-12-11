"Сели в лужу, наша европейская кампания закончилась фиаско. Крах европейских надежд; шесть букв, вторая "и" — фиаско. Благодаря "Лейпцигу" за восемь минут до конца игры в Германии мы выходили в плей-офф Лиги Европы, а в результате, проиграв 0:3 и не забив "Бенфике" ни одного гола, оказались без европейских турниров — это, конечно же, очень печально.
Проиграть можно по-разному — в этом матче, к сожалению, кроме самоотверженной игры Вильмара Барриоса трудно вспомнить что-то положительное. Было всего три удара в сторону ворот, все их нанес Сердар Азмун, в створ был только один, но вратарь совершил хорошее спасение.
Это никак не утешает, потому что футбольные боги, видимо, совершенно справедливо сказали, что при такой игре "Зениту" на сегодняшний день нечего делать в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Это особенно печально с учетом того, что команда демонстрировала хорошую игру в Лиге чемпионов, одержала две победы и набрала семь очков, мы помним, как мы выходили с шестью очками, а в этот раз с семью не вышли даже на третье место", - цитирует Медведева ТАСС.
Медведев: при такой игре "Зениту" на сегодняшний день нечего делать в плей-офф
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
Фото: ТАСС
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