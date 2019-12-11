В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" в гостях разгромил загребское "Динамо" - 4:1.
Лига чемпионов
6 тур
Голы: Ольмо, 10, Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84
"Динамо" Загреб: Ливакович, Адеми, Дани Ольмо, Гояк (Майер, 81), Мубандже, Петкович, Моро, Стоянович, Дилавер, Кендзер (Дира, 60), Оршич (Хайрович, 81).
"Манчестер Сити": Браво, Гюндоган, Габриэл Жезус (Зинченко, 66), Родри (Стерлинг, 73), Бернарду Силва, Б. Менди, Махрез, Канселу, Отаменди (Харвуд-Беллис, 82), Фоден, Э. Гарсия.
Предупреждения: Адеми, 35
"Манчестер Сити" разгромил загребское "Динамо", Жезус оформил хет-трик
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