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"Атлетико" одержал уверенную победу над "Локомотивом"

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" на своем поле обыграл "Локомотив" - 2:0.

Лига чемпионов

6 тур

Голы: Феликс, 17 (пен), Фелипе, 54.

Нереализованный пенальти: Триппьер, 2 (вратарь).

"Атлетико": Облак, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Триппьер, Томас, Коке (Лемар, 73), Феликс (Льоренте, 81), Сауль, Корреа (Эррера, 68), Мората.

"Локомотив": Коченков, Хёведес, Чорлука (Магкеев, 69), Кверквелия, Крыховяк, Идову, Рыбус, Мурило, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 75).

Предупреждения: Мурило, 40, Крыховяк, 42, Корреа, 67.


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Теги: Атлетико Локомотив
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