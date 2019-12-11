"Бавария" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов дома обыграла "Тоттенхэм" - 3:1.
Лига чемпионов
6 тур
Голы: Коман, 14, Сесеньон, 20, Мюллер, 45, Коутиньо, 64
Бавария: Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Дэвис, Коутиньо, Мартинес (Горецка, 87), Алькантара, Перишич (Зиркзее, 86), Гнабри, Коман (Мюллер, 27)
Тоттенхэм: Гассанига, Фойт, Уолкер-Питерс, Роуз, Алдервейрелд, Ло Чельсо (Скипп, 65), Сиссоко, Дайер (Ваньяма, 81), Сесеньон, Эриксен, Моура (Мин, 65)
Предупреждения: Киммих, 36, Ло Чельсо, 36
"Бавария" нанесла поражение "Тоттенхэму"
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