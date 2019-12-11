» » "Бавария" нанесла поражение "Тоттенхэму"

"Бавария" нанесла поражение "Тоттенхэму"

"Бавария" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов дома обыграла "Тоттенхэм" - 3:1.

Лига чемпионов

6 тур

Голы: Коман, 14, Сесеньон, 20, Мюллер, 45, Коутиньо, 64

Бавария: Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Дэвис, Коутиньо, Мартинес (Горецка, 87), Алькантара, Перишич (Зиркзее, 86), Гнабри, Коман (Мюллер, 27)

Тоттенхэм: Гассанига, Фойт, Уолкер-Питерс, Роуз, Алдервейрелд, Ло Чельсо (Скипп, 65), Сиссоко, Дайер (Ваньяма, 81), Сесеньон, Эриксен, Моура (Мин, 65)

Предупреждения: Киммих, 36, Ло Чельсо, 36


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Бавария Тоттенхэм
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 16 46
...
5 Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм 16 23
8 Шеффилд Юнайтед 15 22
9 Арсенал 15 22
...
20 Уотфорд 16 9
Сезон | Таблица | Календарь
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 14 31
...
5 Фрайбург 14 25
6 Байер 14 25
7 Бавария 14 24
8 Хоффенхайм 14 21
9 Вольфсбург 14 20
...
18 Кельн 14 8
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Семин: объективно "Локомотив" на своем месте в группе. Это справедливо
В 1/8 финала Лиги чемпионов впервые в истории сыграют только клубы из топ-5 лиг 1
"Бавария" нанесла поражение "Тоттенхэму"
"ПСЖ" забил пять голов "Галатасараю", "Реал" выиграл у "Брюгге"
"Ювентус" в гостях обыграл "Байер"
"Атлетико" одержал уверенную победу над "Локомотивом" 4
«Атлетико» никого не мог победить, но наконец приехал «Локомотив». Даже кризисный Мадрид на три головы выше 1
Самолет с совладельцем "Ливерпуля" съехал со взлетно-посадочной полосы
ФИФА готовит иск к Платини и Блаттеру
Помазун: на ЦСКА в ЛЕ настраиваются как на команду, которая дважды победила "Реал" 5
Гендир "Уфы": считаю, что мы круче "Краснодара". Еще посмотрим, кто раньше станет чемпионом
Хохлов: слухи об уходе Миранчука в "Ювентус" кажутся отчасти смешными 1
Президент "Наполи" - об Анчелотти: часто после развода люди остаются в хороших отношениях 1
"Аталанта" благодаря победе над "Шахтером" вышла в плей-офф ЛЧ 10
"Манчестер Сити" разгромил загребское "Динамо", Жезус оформил хет-трик
"Бавария" - "Тоттенхэм": Левандовски и Сон остались в запасе
Комитет по этике рассмотрит высказывания Гинера про Егорова
"Атлетико" и "Локомотив" назвали стартовые составы 5
Рейнгольд: наши спортивные чиновники просто не умеют нас защищать 3
Блаттер согласен дать показания по делу о выборе Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022
Марадона выиграл суд у Dolce & Gabbana 2
Игонин: не вижу никакого краха российского футбола. Наши команды всегда находились на таком уровне 2
Джеррард близок к продлению контракта с "Рейнджерс"
Экс-президент "Локомотива": поверьте, Семин никогда не напишет заявление об увольнении
Гаттузо возглавил "Наполи" 6
Гончаренко: у ЦСКА нет отпускного настроения перед матчем с "Эспаньолом" 2
Медведев: трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции во внутреннем чемпионате 60
Медведев: при такой игре "Зениту" на сегодняшний день нечего делать в плей-офф 24
"Атлетико" разгромил "Локомотив" в Юношеской лиге УЕФА
"Динамо" Загреб - "Манчестер Сити": стартовые составы
Все новости