Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча с "Атлетико". Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов прошла в Мадриде и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.
— Нынешний "Атлетико" — космос для "Локомотива"? И почему решили сыграть в три центральных и с Кверквелией?
— Кверквелия сыграл неплохо. С "Атлетико" играть с большими зонами и пространством — очень сложно. Поэтому мы решили так. Второй момент — наш внутренний резерв. Мы его весь использовали.
— В еврокубках провалился не только "Локо", но и "Зенит", ЦСКА — надежда только на "Краснодар". Что это значит?
— Думаю, выводы делать рано. Нужно все проанализировать. Что касается нас, то мы объективно на своем месте в таблице. Это справедливо.
— Что с Чорлукой?
— У Ведрана что-то с голеностопом.
Sport24.ru
Семин: объективно "Локомотив" на своем месте в группе. Это справедливо
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