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Семин: объективно "Локомотив" на своем месте в группе. Это справедливо

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча с "Атлетико". Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов прошла в Мадриде и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

— Нынешний "Атлетико" — космос для "Локомотива"? И почему решили сыграть в три центральных и с Кверквелией?

— Кверквелия сыграл неплохо. С "Атлетико" играть с большими зонами и пространством — очень сложно. Поэтому мы решили так. Второй момент — наш внутренний резерв. Мы его весь использовали.

— В еврокубках провалился не только "Локо", но и "Зенит", ЦСКА — надежда только на "Краснодар". Что это значит?

— Думаю, выводы делать рано. Нужно все проанализировать. Что касается нас, то мы объективно на своем месте в таблице. Это справедливо.

— Что с Чорлукой?

— У Ведрана что-то с голеностопом.

Sport24.ru


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Теги: Семин Локомотив
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