Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 6-го тура группового Лиги чемпионов с загребским "Динамо" (4:1).
"В первом тайме игра нам не давалась. Но, в целом, мы провели 75 минут очень хорошо и добились прекрасного результата.
Да, мы обеспечили себе первое место еще до приезда в Хорватию, но сегодня бились за честь и свой клуб. Многие ребята получили бесценный опыт. У нас серьезные кадровые проблемы, но и "Динамо" не смогло выставить оптимальный состав. В общем, хорошая победа, которая, надеюсь, поможет нам в будущем", — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.
Гвардиола: "Манчестер Сити" хорошо сыграл с "Динамо", несмотря на серьезные кадровые проблемы
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