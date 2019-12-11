Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы мощно начали, не забили пенальти, но продолжали прессинговать, оказывать давление. Были синхронность, позитивная энергия, оптимизм, мы провели большой матч как команда. Я доволен.
Попасть в 1/8 финала непросто, и мы снова этого добились, вернулись в пелотон из 16 команд", — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.
По итогам группового этапа "Атлетико" с 10 очками занял второе место в группе D, "Локомотив" (3) финишировал на последнем месте.
Симеоне: "Атлетико" мощно начал игру с "Локомотивом". Мы провели большой матч как команда
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