В Лиге чемпионов установлен новый рекорд по количеству голов на групповом этапе

В среду, 11 декабря, прошли заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.В 96 играх было забито 308 голов, что стало новым рекордом турнира. Ранее рекорд по количеству голов на групповом этапе ЛЧ был установлен в сезоне-2017/18. Тогда командами было забито 306 мячей.Самой результативной командой турнира стала "Бавария". Мюнхенцы отличились 24 раза в матчах с "Црвеной Звездой" (3:0, 6:0), "Тоттенхэмом" (7:2, 3:1) и "Олимпиакосом" (3:2, 2:0).