Левандовски второй год подряд стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов

В среду, 11 декабря, прошли заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



По итогам группового этапа лучшим бомбардиром стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. На счету 31-летнего поляка 10 мячей в 5 играх.



Второе место занял нападающий "Зальцбурга" Эрлинг Холанд. В активе 19-летнего норвежца 8 голов. Тройку лучших замыкает форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн — 6.



Отметим, Левандовски становится лучшим бомбардиром группового этапа турнира второй год подряд. В сезоне-2018/19 он с 8 голами обошел капитана "Барселоны" Лионеля Месси (6).