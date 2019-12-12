Клопп извинился перед переводчиком за критику

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп принес извинения переводчику за то, что раскритиковал его работу перед матчем Лиги чемпионов с "Зальцбургом"."Дерьмово, когда рядом с переводчиком сидит тренер, разговаривающий на немецком. Вопрос заключался в том, поможет ли нам победа в Лиге чемпионов. Хендерсон не говорил, что мы не станем напрягаться в этой игре. Мы понимаем сложность своей задачи.Нужно внимательнее слушать. В противном случае я и сам могу перевести, это не так сложно", — сказал Клопп перед игрой, когда переводчик неверно перевел слова Джордана Хендерсона.После победы над "Зальцбургом" (2:0) немецкий специалист извинился перед переводчиком."Прежде чем мы начнем, я хотел бы извиниться за вчерашнее. Я понимаю, что поступил несправедливо. Более того, это случилось на публике. Мне не понравилось, как перевели мой ответ, но то, как я отреагировал, было глупо. Приношу свои извинения", — сказал Клопп.