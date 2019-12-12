"Испытываю те же чувства, что и после игры с "Монпелье". Очень доволен игрой команды, характером и психологическим настроем.
Неймар уже в Монпелье хорошо себя показал и был очень важен для нас. Постепенно он прибавляет. Неймар отлично старался, выиграл много мячей и здорово сыграл в обороне. Он нащупывает свою форму. Сейчас ему стало легче делать ускорения.
Кавани не чувствовал игрового ритма, и это произошло по моей вине и по вине травм. Ему было важно забить мяч. Гол — лучший способ вернуть уверенность, и я очень за него рад
"Галатасарай" играл без ряда ключевых игроков. Им было непросто играть против нас здесь, на "Парк-де-Пренс". Но "Галатасарай" — большой клуб с хорошим подбором игроков и отличными мастерами", — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.
Тухель: Кавани не чувствовал игрового ритма, и это произошло по моей вине
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