Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном матче клуб из Бергамо на выезде разгромил "Шахтер" (3:0).
"Не могу подобрать слов, чтобы описать свои чувства. Чувства переполняют. Мы оставили свой след в истории клуба и в истории всего футбола. Мы простые ребята, среди нас нет звезд. Все это лишь благодаря тяжелому труду и готовности жертвовать собой", — цитирует Гомеса пресс-служба УЕФА.
Напомним, что "Аталанта" стала второй командой в истории, которой удалось выйти из группы после трех поражений в стартовых турах.
В первых матчах турнира бергамаски проиграли загребскому "Динамо" (0:4), "Шахтеру" (1:2) и "Манчестер Сити" (1:5), но после этого сыграли вничью с "Манчестер Сити" (1:1), победили "Динамо" (2:0) и разгромили "Шахтер" на выезде (3:0).
Капитан "Аталанты": мы оставили свой след в истории клуба и в истории всего футбола
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