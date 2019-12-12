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Роналду: хочу встретиться с "Реалом" в финале Лиги чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду ответил на вопрос, хочет ли встретиться со своей бывшей командой "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Реал" — выдающаяся команда. Мне хочется с ними встретиться позже, но не в 1/8. Я бы хотел сыграть с "Реалом" в финале", — приводит слова Роналду Sky Sport Italia.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря. "Ювентус" вышел из группы с первого места, "Реал" — со второго.

Sport24


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Теги: Роналду Реал Лига чемпионов Ювентус
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