Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал выход "Валенсии" в плей-офф Лиги чемпионов.
"Выход "Валенсии" в 1/8 Лиги чемпионов? "Валенсия" не выходила в плей-офф 7 лет. Они можно сказать сделали маленькую историю. В прошлом году они взяли Кубок Короля, а в этом вышли из группы в Лиге чемпионов, это говорит, что у клуба большие амбиции. "Валенсия" клуб с большой историей, болельщики заждались больших побед. Могу сказать, что Денис уже полностью тренируется в общей группе, его выход на поле теперь зависит от медицинского штаба клуба, он уже готов выйти на поле", — сказал Черышев в беседе с Sport24.
Дм. Черышев: "Валенсия" не выходила в плей-офф ЛЧ 7 лет. Они сделали маленькую историю
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