Непомнящий: качество российского футбола растёт. "Зенит" показал, что мы конкурентоспособны

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение, что качество современного клубного футбола в России не падает, как утверждают многие, а растёт.



Валерий Непомнящий на ЧМ-1990. Фото: Getty Images