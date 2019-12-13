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Сарри: "Манчестер Сити" – мой фаворит в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри сообщил, что "Манчестер Сити" является его фаворитом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

"Когда меня спрашивают, кто мой фаворит в этом сезоне Лиги чемпионов, я сразу отвечаю, что это "Манчестер Сити". Это команда меня впечатляет. Скорее всего, они сосредоточены в этом сезоне больше на еврокубковом турнире, нежели на чемпионате Англии", — приводит слова Сарри Sky Sports.

"Манчестер Сити" занимает третье место в этом сезоне чемпионата Англии, набрав 32 очка в 16 матчах. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков. Следующий матч манчестерский клуб проведёт в гостях с лондонским "Арсеналом". Встреча пройдёт 15 декабря на стадионе "Эмирейтс".

"Чемпионат"


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Теги: Сарри Манчестер Сити Лига чемпионов Ювентус
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 16 46
2 Лестер  16 38
3 Манчестер Сити 16 32
4 Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон 16 24
...
20 Уотфорд 16 9
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Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Интер 15 38
2 Ювентус 15 36
3 Лацио 15 33
4 Кальяри 15 29
5 Рома 15 29
6 Аталанта 15 28
...
20 СПАЛ 15 9
Сезон | Таблица | Календарь

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