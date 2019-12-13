Сарри: "Манчестер Сити" – мой фаворит в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри сообщил, что "Манчестер Сити" является его фаворитом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне."Когда меня спрашивают, кто мой фаворит в этом сезоне Лиги чемпионов, я сразу отвечаю, что это "Манчестер Сити". Это команда меня впечатляет. Скорее всего, они сосредоточены в этом сезоне больше на еврокубковом турнире, нежели на чемпионате Англии", — приводит слова Сарри Sky Sports."Манчестер Сити" занимает третье место в этом сезоне чемпионата Англии, набрав 32 очка в 16 матчах. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков. Следующий матч манчестерский клуб проведёт в гостях с лондонским "Арсеналом". Встреча пройдёт 15 декабря на стадионе "Эмирейтс".