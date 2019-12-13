Кирьяков: без лимита на легионеров у сборной будут проблемы

- О выступлении "Зенита" и "Локомотив" в Лиге чемпионов:
Если говорить со стороны, питерцы до последнего претендовали на плей-офф, но уступили в решающем матче. Футболисты не были готовы к серьёзной и жёсткой борьбе, хотя наверняка тренерский штаб настраивал их к этому и предупреждал, что с "Бенфикой" будет очень непросто. Было важно не проигрывать единоборства и не совершать детских ошибок, и если в первом тайме что-то получалось и команда действовала дисциплинированно, то во втором тайме пошли эти самые детские ошибки, за которые в ЛЧ наказывают. Ну и удаление, конечно, сильно повлияло на итоговый счёт.
Но если "Зенит", опять же, боролся до последнего тура, то "Локомотив" к этому моменту уже ни на что не претендовал. Да, в их группе были "Ювентус" и "Атлетико", но был и "Байер", с которым можно было побороться за третье место и выход в Лигу Европы. К сожалению, к этому "железнодорожники" оказались не готовы.
- О выступлении "Краснодара" и ЦСКА в Лиге Европы:
К обеим командам применимо одно и то же слово - нестабильность. И те, и другие в этом сезоне чередуют неплохие матчи с провальными во внутреннем чемпионате. И это же перенеслось на международную арену, где ЦСКА действительно провалился, а "Краснодар" хоть и боролся до последнего тура, тем не менее, с задачей тоже не справился.
- О разговорах в СМИ и болельщиков после провала в еврокубках (о системе "осень-весна", о лимите на легионеров и пр. факторах):
Думаю, случившееся в еврокубках стало следствием сплава самых разных факторов. Претензия к каждой системе имеет право на жизнь, хотя, взять тот же лимит на легионеров: без него проблемы будут у сборной, ведь на лавку в клубах могут сесть игроки национальной команды, которых у нас и так не много. Не будем забывать, что сборная страны - вершина футбольной пирамиды, престиж всей страны, на всякий случай. Поэтому отсутствие лимита не является решением всех проблем.
Что касается системы "осень-весна"... тут весь вопрос в 1,5 летних месяца, когда мы не играем при хорошей погоде. Акцент на специфике нашей страны тоже нужно делать, эти 1,5 месяца очень важны для нашего футбола.
Но в целом, опять же, это сплав самых разных проблем, и проблем очень глубоких. Например, отсутствие кадров из академий практически всех клубов. А для огранки выходящих из молодёжных команд игроков тоже требуется несколько лет, готовые футболисты из академии практически не появляются. Эта тема очень серьёзная, и нам бы поступить как сделали это в своё время немцы, которые до косточек разобрали все имеющиеся проблемы в своём футболе, решили их и вышли на совершенно иной уровень. Это хороший пример и по этой же системе было бы здорово пойти и нам.
Кирьяков: без лимита на легионеров у сборной будут проблемы
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги выступлений российских команд на международной арене в сезоне-19/20.
Фото: nsn.fm
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