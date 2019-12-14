Защитник "Зенита" Юрий Жирков прокомментировал выступление команды в первой части сезона-2019/2020.
"В чемпионате идут дела очень хорошо, в Лиге чемпионов сыграли не так, как хотели. Были хорошие матчи, были и шансы выйти из группы до последней игры. Но у нас была равная группа с хорошими командами, немного не повезло. Игры дома и в гостях кардинально отличаются, были ошибки в Португалии, случайная игра рукой Дугласа. Проиграли из-за своих же ошибок.
С самочувствием все нормально, к сборам буду в норме", - цитирует Жиркова Sport24.
Жирков: "Зениту" немного не повезло в Лиге чемпионов
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