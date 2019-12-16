Праздник, на котором нам не нашлось места. Трансляция жеребьёвки 1/8 Лиги чемпионов

Узнаём в прямом эфире, какие пары нас ждут в 1/8 главного клубного турнира на свете. Увы, российских команд в этом плей-офф нет