Праздник, на котором нам не нашлось места. Трансляция жеребьёвки 1/8 Лиги чемпионов

14:21 "Тоттенхэм" Моуриньо получает "РБ Лейпциг". Немцы в роскошной форме, но опыта у португальца гораздо больше.
14:20 Обескровленный травмами лидеров "Лион" приносится в жертву "Ювентусу". По-другому и не скажешь.
14:19 "Челси" Лэмпарда будет играть против "Баварии", которая без шансов разобралась в своей группе. Непросто.
14:19 "Атлетико" Мадрид получает "Ливерпуль"! "Матрасникам" необходимо к весне решить свои игровые проблемы, иначе красные не оставят мадридцам шансов.
14:18 А вот "Аталанте" повезло. Она получает в соперники "Валенсию". Это здорово - меньше проходных матчей для грандов.
14:16 "РЕАЛ"! "Реал Мадрид", который выиграл три подряд Лиги чемпионов, получает в соперники "Манчестер Сити"! Пеп восемь лет не выигрывал ЛЧ, а теперь будет играть против "сливочных".
14:15 "Боруссия", которая с большим трудом вышла из группы с "Барселоной" и "Интером", получает в соперники по 1/8 ПСЖ. Очень не повезло немцам, парижане очень лихо прошли групповой этап. И к тому же Томас Тухель будет играть против бывшей команды.
14:14 Итак, начинаем!
14:12 Напоминают нам даты матчей 1/8 финала. Но мы то уже в курсе: первые матчи пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта.
14:06 "РБ Лейпциг", который прошёл "Зенит", между прочим, впервые вышел из группы Лиги чемпионов. Впрочем, это неудивительно: в Бундеслиге "РБ" опережает даже "Баварию" и вообще роскошно проводит отрезок этого сезона.
14:04 Представляют нам команды 1/8. Напоминают, что действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" сможет в текущем сезоне выйти в третий финал турнира подряд. Не вспоминая уже о том, что решающая игра ЛЧ состоится на стадионе в Турции, на котором скаузеры отыгрались с 0:3 против "Галатасарая" в финале 2005-го.
14:02 Напоминают нам о том, что впервые в плей-офф Лиги чемпионов вышли только представители топ-5 лиг Европы.
14:01 Ну что же, самое время начинать.
13:46 Всего 15 минут остаётся до старта жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Вспоминаем участников плей-офф турнира и как они распределены по корзинам.
Сеяные команды:
ПСЖ (Франция, группа А)
"Бавария" (Германия, группа В)
"Манчестер Сити" (Англия, группа С)
"Ювентус" (Италия, группа D)
"Ливерпуль" (Англия, группа Е)
"Барселона" (Испания, группа F)
"РБ Лейпциг" (Германия, группа G)
"Валенсия" (Испания, группа Н)
Несеяные команды:
"Реал" (Испания, группа A)
"Тоттенхэм" (Англия, группа B)
"Аталанта" (Италия, группа С)
"Атлетико" (Испания, группа D)
"Наполи" (Италия, группа E)
"Боруссия" Д (Германия, группа F)
"Лион" (Франция, группа G)
"Челси" (Англия, группа H)
13:44 Зверствовал и Роберт Левандовски из "Баварии". В первых пяти матчах группового этапа польский нападающий забил десять голов. Левандовскому не хватило лишь одного до рекорда результативности группового этапа, установленного Криштиану Роналду.
13:33 Если выбирать ключевых игроков группового этапа, стоит упомянуть Карима Бензема из "Реала". Французский форвард забил четыре гола, отдал две передачи и играл ключевую роль в групповой кампании Мадрида.
Роскошно провёл эту осень и защитник "Боруссии" Ашраф Хакими. Хакими оформил по дублю в поединках со "Славией" и "Интером", последний из которых оказался ключевым для "Боруссии".
13:27 "Барселона" уверенно разобралась в группе смерти (она попала в один квартет с "Интером" и "Боруссией") и в последнем туре выпустила резерв, который оказался сильнее основного и мотивированного состава Антонио Конте. В прошлом году сине-гранатовые вылетели от "Ливерпуля" максимально обидно - станет ли хорошим уроком то гостевое поражение после 3:0 дома?
13:21 Серьёзные проблемы в текущем сезоне у "Атлетико". Ещё недавно "матрасники" за 8 матчей побеждали всего лишь раз, но "Локомотив" всё равно не смог навязать борьбу испанской команде, которая в Ла Лиге на данный момент идёт пятой.
У "Реала" тоже не всё гладко, но по крайней мере на внутренней арене у "сливочных" дела идут более-менее - команда Зизу идёт вплотную с лидирующей по дополнительным показателям "Барселоной".
13:14 Отдельный разговор и новый "Тоттенхэм", полгода назад игравший в финале Лиги чемпионов. Почеттино ушёл, на его месте теперь харизматичный Моуриньо. "Шпоры" при новом коуче стали получше в плане результатов (например, проиграли "Баварии" не 2:7, а уже 1:3), но достаточно ли будет этого, чтобы протиснуться хотя бы сквозь один раунд плей-офф? Запаса прочности у лондонцев прямо сейчас совсем не много.
Ну и, конечно, очень интересно будет взглянуть на то, найдет ли "Ливерпуль" силы, чтобы защитить силы в тот сезон, когда красные максимально близки к чемпионству?
13:08 Особенный интерес в текущем сезоне представляют английские команды. "Манчестер Сити" летит космическому "Ливерпулю" уже 14 очков, а между ними вклинился "Лестер" - явно не то, на что рассчитывал Гвардиола к середине сезона. Зато у "горожан" остаётся возможность компенсировать неудачи на внутренней арене, повоевав в еврокубках. В прошлом сезоне "Сити" смотрелся в еврокубках очень достойно, но тогда случился "Тоттенхэм" и магический VAR.
12:58 Неожиданно в плей-офф залетела и "Валенсия". На момент последнего тура "Аякс" лидировал в группе с "Челси" и "Лиллем", но из-за отвратительной реализации теламониды уступили в решающей игре при своей публике "Валенсии". Прошлогодний полуфиналист отправился в Лигу Европы - а ведь как приятно болеть за "Аякс" было в прошлом сезоне!
12:48 В этот раз плей-офф Лиги чемпионов богат на неожиданных участников. Во-первых, конечно, "Аталанта". Казалось, что в группе с "Манчестер Сити" и загребским "Динамо" украинский "Шахтёр" всё держит в руках. "Горняки" не проиграли "Сити" и должны были в последнем туре побеждать нестабильную "Аталанту" (это гарантировало второе место), но серьёзные проблемы, видимо, не только в российском футболе - де-юре донецкая команда проиграла 0:3 и отправилась в Лигу Европы.
С "Аталантой" наверняка хотят встретиться гранды турнира. При таком сопернике относительно спокойная 1/8 обеспечена. Удивительно, но итальянская команда начала турнир с трёх поражений подряд - и всё-таки просочилась в плей-офф.
12:35 Раз мы заговорили о российских командах, надо вспомнить и про ЦСКА и "Краснодаром". На выезде против "Эспаньола" москвичи в этой Лиге Европы все-таки победили, но победа эта не стоила уже совсем ничего. А вот "быки" в решающем матче оказались (как и "Зенит") разгромлены прямым конкурентом на чужом поле.
Раз мы уже заговорили о Лиге Европы, сразу пройдемся и по её участникам - жеребьёвка второго по значимости еврокубкового турнира начнется сразу после Лиги чемпионов:
Сеяные команды
"Арсенал", "Аякс", "Базель", "Бенфика", "Брага", "Гент", "Зальцбург", "Интер", "Истанбул Башакшехир", ЛАСК, "Мальме", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Севилья", "Селтик", "Эспаньол".
Несеяные команды
"Айнтрахт", "Алкмаар", АПОЕЛ, "Байер", "Брюгге", "Вольфсбург", "Вулверхэмптон", "Лудогорец", "Копенгаген", "Олимпиакос", "Рейнджерс", "Рома", "Спортинг", "Хетафе", ЧФР, "Шахтер".
Round of 32 is set ?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 12, 2019
? 2020 #UEL winner will be __________ pic.twitter.com/8CCYLHuGF6
12:30. Увы, российских клубов ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы уже нет. "Локомотив" на все вопросы ответил по ходу домашней игры с "Байером", а вот "Зенит" оставил сладкое на последний тур - питерцы опозорились на выезде против "Бенфики" и весной будут катать с 40-миллионым Малкомом только "Уфу" и другие отечественные команды.
12:25. Ещё остаётся достаточно времени до начала жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов в Ньоне, чтобы вспомнить правила и взглянуть на команды, пробившиеся в плей-офф. Напомним, что 16 команд разделены на две корзины - сеяные и несеяные. Сеяными являются победители групп, а несеяными – команды, которые финишировали вторыми.
В одной паре не могут оказаться команды, игравшие вместе в группе. Также разводятся представители одной страны.
Сеяные команды:
ПСЖ (Франция, группа А)
"Бавария" (Германия, группа В)
"Манчестер Сити" (Англия, группа С)
"Ювентус" (Италия, группа D)
"Ливерпуль" (Англия, группа Е)
"Барселона" (Испания, группа F)
"РБ Лейпциг" (Германия, группа G)
"Валенсия" (Испания, группа Н)
Полный состав участников 1/8 финала ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 11, 2019
Ну что, кто выглядит будущим чемпионом? ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/lojns1IK2g
Несеяные команды:
"Реал" (Испания, группа A)
"Тоттенхэм" (Англия, группа B)
"Аталанта" (Италия, группа С)
"Атлетико" (Испания, группа D)
"Наполи" (Италия, группа E)
"Боруссия" Д (Германия, группа F)
"Лион" (Франция, группа G)
"Челси" (Англия, группа H)
Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта.