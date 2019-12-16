Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой французский клуб встретится с "Ювентусом".
"Это большой вызов, настоящее удовольствие принимать «Ювентус". Мы в 16 лучших командах Европы. Миралем Пьянич (играл при Гарсии в "Роме", а также выступал за "Лион") — человек с отличными качествами, невероятно квалифицированный. Он большая сила "Ювентуса". Рад приветствовать Маурицио Сарри. Он очень хороший тренер с большим опытом", - цитирует Гарсию УЕФА.
Гарсия: настоящее удовольствие принимать "Ювентус"
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