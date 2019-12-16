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Директор "Ман Сити": "Реал" - лучший. Мы хотим быть лучшими, поэтому хотим выиграть у них

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн поделился мнением о результате жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф "Ман Сити" сыграет против мадридского "Реала".

"Дуэль между лучшим тренером в мире, Пепом Гвардиолой и "Реалом" — это всегда интересно. "Реал" сомнительно начал сезон, но к настоящему моменту дела у них улучшились.

Это будет большая дуэль, будет тяжело. "Реал" 13 раз побеждал в этом турнире [включая победы в Кубке европейских чемпионов], они лучшие. Мы хотим быть лучшими, поэтому хотим выиграть у них.

Я предпочел бы встретиться с "Реалом" позже, но уж как есть. Мы готовы к этим встречам. У нас есть кое-какие травмы, у игроков будет время восстановиться. Небольшим преимуществом для нас будет то, что ответная игра пройдет в Манчестере".

Sport24.ru


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Теги: Манчестер Сити Реал
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