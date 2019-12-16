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Дм. Черышев: "Аталанта" - интересный соперник для "Валенсии", которого можно и нужно обыгрывать

Российский тренер Дмитрий Черышев, отец нападающего "Валенсии" Дениса Черышева, прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. Испанская команда в 1/8 финала турнира встретится с итальянской "Аталантой".

"Аталанта" сейчас на подъеме, она показывает интересный футбол. Эта команда не зря прошла столько стадий Лиги чемпионов, а теперь они творят историю. Я думаю, что соперник интересный и с ним можно играть. Могу сказать, что такого соперника можно и нужно обыгрывать. Поэтому я думаю, что игра будет интересной. Но я все равно расцениваю шансы 50 на 50. В 1/8 Лиги чемпионов нет простых соперников. "Аталанта" сейчас очень хорошо выступает в Серии А, а "Валенсия" 7 лет не выходила из группы, это явная эмоциональная мотивация для футболистов. Оба клуба сейчас находятся в неплохой для себя форме, будет очень интересно.

Дуэль Малиновского и Черышева? Самая главная вещь в таком раскладе, что не стоит уходить в политику. Играет "Аталанта" против "Валенсии", здесь не может быть такого отношения, что украинец будет против русского. Это два футболиста из постсоветского пространства, играет итальянский и испанский клуб. Не надо именно в этот момент затрагивать эту тему, это неправильно", - цитирует Черышего-старшего Sport24.ru.


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Теги: Черышев Дмитрий Валенсия Аталанта
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