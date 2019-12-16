Директор "Барселоны": мы должны уважать "Наполи"

Директор "Барселоны" Гильермо Амор прокомментировал жребий 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которого каталонцы сыграют с "Наполи".Первая встреча пройдет 25 февраля в Неаполе, ответная — 18 марта в Барселоне."Все противники сильны. Было бы недостаточно уважительно думать, что на этой стадии одна команда может быть лучше другой, здесь собраны лучшие клубы Европы.Нужно уважать "Наполи", они хорошо играют, а дома их поддерживает весь город. Но я всегда говорил, что лучше играть при заполненных трибунах. Команда недавно сменила тренера, посмотрим. Сначала мы хотим получить хороший результат на выезде, а потом вернемся в Барселону, чтобы завершить начатое.Мои воспоминания о Неаполе — это Диего Марадона и все его успехи в клубе. В Неаполе он божество", — цитирует Амора AFP.