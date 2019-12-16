Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой команде предстоит сыграть с "Брюгге".
"Я смотрел матчи "Брюгге" с "ПСЖ" и "Реалом". Они хорошо показали себя в Лиге чемпионов и в большинстве игр остались с одним или двумя неудачными поражениями. Но это хорошая команда. Они идут в лидерах в чемпионате Бельгии, и к тому же, их второй вратарь играл у меня в "Мольде". Мне будет приятно снова с ним встретиться.
Это будут тяжёлые матчи, но когда вы выходите в плей-офф, иначе не бывает. Надеюсь, что мы сможем пройти в 1/8 финала Лиги Европы", — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.
"Чемпионат.сом"
Сульшер: "Брюгге" очень хорошо играл в матчах с "ПСЖ" и "Реалом" в Лиги чемпионов
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