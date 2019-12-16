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Сульшер: "Брюгге" очень хорошо играл в матчах с "ПСЖ" и "Реалом" в Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой команде предстоит сыграть с "Брюгге".

"Я смотрел матчи "Брюгге" с "ПСЖ" и "Реалом". Они хорошо показали себя в Лиге чемпионов и в большинстве игр остались с одним или двумя неудачными поражениями. Но это хорошая команда. Они идут в лидерах в чемпионате Бельгии, и к тому же, их второй вратарь играл у меня в "Мольде". Мне будет приятно снова с ним встретиться.

Это будут тяжёлые матчи, но когда вы выходите в плей-офф, иначе не бывает. Надеюсь, что мы сможем пройти в 1/8 финала Лиги Европы", — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Сульшер Брюгге Манчестер Юнайтед ПСЖ Реал
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 17 49
...
4 Челси 17 29
5 Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон 17 24
...
20 Уотфорд 17 9
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Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 16 35
2 Реал Мадрид 16 35
3 Севилья 17 31
4 Хетафе 17 30
5 Атлетико  17 29
6 Реал Сосьедад 17 28
...
20 Эспаньол 17 10
Сезон | Таблица | Календарь

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