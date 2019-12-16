Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о провале российских клубов в еврокубках.
"Зенит" и "Локомотив" заняли четвертые места в группах Лиги чемпионов, "Краснодар" и ЦСКА вылетели из Лиги Европы.
"Мы не конкурентоспособны, чтобы выигрывать еврокубки. Это для кого-то открытие? Мы уже 10 лет неконкурентоспособны. Если мы выиграли в середине 10-х годов два еврокубка, это не значит, что мы конкурентоспособны стали. И до этого и после мы ничего не выигрывали", - цитирует Широкова "РБК-Спорт".
При этом Широков отметил, что неудачное выступление российских клубов в Европе — это стечение обстоятельств.
"Неудачное выступление российских клубов в Европе — это никакая не закономерность, первый год только за 18 лет. Если бы это было из года в год, но этого нет. Да, может быть игра не всех клубов радует, но никакой тенденции в этом я пока не вижу", — сказал Широков.
Широков: российские клубы уже 10 лет неконкурентоспособны в еврокубках
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