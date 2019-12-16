Паратичи — о жеребьевке Лиги чемпионов: для "Ювентуса" все могло сложиться намного хуже

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. В соперники туринцам достался "Лион"."Я слегка улыбаюсь, потому что понимаю, что с другими потенциальными соперниками из второй корзины все могло сложиться намного хуже. Мы знаем, что играть в Лиге чемпионов всегда сложно", — приводит слова Паратичи Football Italia.Первый матч 1/8 финала команды проведут 26 февраля в Лионе. Ответная игра состоится 17 марта в Турине.На групповом этапе ЛЧ "Ювентус" занял первое место в группе D, "Лион" стал вторым в квартете G.