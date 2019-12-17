Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как относится к тренеру "Реала" Зинедину Зидану.
"Зидан — один из лучших. Я мечтал играть бок о бок с ним, но это не произошло. Мы мало общались, но у меня сложилось впечатление, что он невероятный человек, я восхищаюсь им. Будет приятно снова увидеть его", — цитирует Гвардиолу Marca.
"Манчестер Сити" и "Реал" попали друг на друга в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Sport24
Гвардиола: я восхищаюсь Зиданом, мечтал играть рядом с ним
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