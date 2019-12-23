Жена Икарди: Лукаку будет смотреть Лигу чемпионов по ТВ, а мой муж забил 150 голов за "Интер"

Ванда Нара, жена и агент нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, недовольна тем, что болельщики "Интера" и СМИ быстро позабыли о том, что сделал для клуба ее муж, но при этом восхищаются нынешним центрфорвардом команды Ромелу Лукаку."Было бы хорошо увидеть Лукаку и в больших матчах. Он не забивал в Лиге чемпионов, а матчи плей-офф будет смотреть по телевизору ["Интер" не вышел из группы].Икарди же забил около 150 голов за «Интер». Думаю, настоящим оружием «Интера» является тренер Антонио Конте. Он делает разницу. А мы каждую неделю пересматриваем свои взгляды. То Лукаку критиковали после его выступлений в Лиге чемпионов, а сейчас из него делают феномена.Я болельщица "Интера", но не могу терпеть неуважение, ведь мы говорим о бывшем 9-м номере "Интера" [Икарди]. Я видела, как эта "девятка" забила полторы сотни голов", - цитирует Нару Tiki Taka.Икарди после затянувшегося конфликта с руководством "Интера" летом перешел в "ПСЖ" на правах аренды с правом последующего выкупа. В 219 официальных матчах за миланский клуб аргентинец забил 124 гола.