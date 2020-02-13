Мората будет готов сыграть с "Ливерпулем"

Как сообщает Goal.com, форвард "Атлетико" Альваро Мората сможет помочь команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".



Отмечается, что испанец восстановился от травмы и сегодня тренировался в общей группе.



В то же время пока неизвестно, сможет ли сыграть другой нападающий мадридского клуба - Диего Коста, который продолжает восстанавливаться от повреждения.



В нынешнем сезоне Мората забил 10 голов в 24 матчах.