Стали известны стартовые составы "Атлетико" и "Ливерпуля"

"Атлетико" и "Ливерпуль" назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.



Встреча состоится в Мадриде и начнется в 23:00 по мск.



"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Томас, Сауль, Лемар, Корреа, Мората.



Запасные: Адан, Хименес, Льоренте, Диего Коста, Витоло, Карраско, Эрмосо.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.



Запасные: Адриан, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги, Матип.