Диего Симеоне - гений. Его "Атлетико" показал безупречный футбол против "Ливерпуля"

А "Атлетико" всегда имел репутацию команды, для которой во главе стоит крепкая защита, и на фоне "Бернли" и "Норвича" мадридцы смотрелись для "Ливерпуля" настоящим испытанием, по крайней мере, на февральском отрезке. Хотя известный испанский журналист Гильем Балаге перед матчем заявил, что мерсисайдцы встречаются с "Атлетико" в нужное время, когда мадридская команда переживает серьезный кризис. "С 2018 года началась перестройка "Атлетико", и клуб с тех пор не достигал больших высот", - слова Балаге.
Защиту мадридцев "Ливерпуль" впервые прощупал ближе к 10-й минуте очень скромным подходом, не похожим на действия команды, которая на этом стадионе меньше года назад в финале Лиги чемпионов уверенно побеждала "Тоттенхэм". Зато оборона мерсисайдцев со стартового свистка трещала и дрожала, как голосовые связки Диего Симеоне на бровке.
И при первом угловом у ворот Алиссона защитники "Ливерпуля" дали сбой. От Фабиньо мяч неожиданно отскочил к Саулю, который с 3 метров переправил мяч в сетку. А получив преимущество в счете, "Атлетико" оказался в благоприятной и комфортной среде. Раньше команда Диего Симеоне могла целыми таймами сидеть в глухой защите, ожидая момент в контратаке. Все новое - это хорошо забытое старое, поэтому "Атлетико" включил режим максимального терпения.
У мадридцев замечательно работали 2 вещи. Первая - это нейтрализация крайних защитников. Робертсона оттеснял Врсалько на боковую границу поля, откуда горизонт для созидания сильно уменьшался. На противоположном краю пропали точные кроссы в исполнении Александер-Арнольда.
Вторая вещь - это плотная опека ливерпульской тройки нападающих. Фелипе привязал себя невидимой веревкой к Салаху и постоянно следовал за египтянином. Похожее можно сказать и о поведении Савича по отношению к Мане, которому не давали и миллиметра свободного пространства. Как итог - к получасу игры у "Ливерпуля" не было ни одного удара в сторону ворот Яна Облака. Когда как "Атлетико" мог забить второй, если бы Мората переиграл Алиссона. В новом для мадридцев моменте автором ключевой передачи стал ван Дейк, что после голевого паса Фабиньо выглядело совсем нелепо.
И если соцсети посыпали "автобусами" в адрес "Атлетико", то заглянувший в онлайн английского ВВС экс-защитник "Ливерпуля" Стивен Уорнок называл игру мадридцев умной. "Речь идет о темных сторонах игры. Тактические фолы, например. "Атлетико" может замедлить игру и усложнить жизнь "Ливерпулю", - объяснял свое определение Уорнок. Спасение для "Ливерпуля" он видел в наращивании темпа.
Но "Атлетико" не позволял сопернику быстро двигать мяч. По количеству передач у мерсисайдцев был 3-кратный перевес, такой же и по владению мячом. Но за весь первый тайм "Ливерпуль" ни разу не проверил створ ворот Облака. 0 ударов в створ для лучшей атаки мира - цифры очень печальные. Можно ли говорить о доминировании "Ливерпуля" на поле, когда основные показатели находились в самой низшей точки. Наверное, нет. Потому что не "Ливерпуль" вел игру в первом тайме, а "Атлетико", когда надо разбивая матч на мелкие отрезки. Из мелких отрезков Диего Симеоне собрал гол и момент Мораты, а Юрген Клопп - ничего.
В перерыве Юрген Клопп убрал Садио Мане, получившего желтую карточку в концовке тайма и едва не нарвавшегося на вторую. Атаковать ворота "Атлетико" вышел Дивок Ориги - специалист по голам в плей-офф Лиги чемпионов в матчах с испанцами. Диего Симеоне, дабы не потерять в мобильности, обновил одного из фланговых исполнителей, выпустив вместо Лемара Льоренте. Плюс стандартная порция "озверина" от аргентинца, после которой "Атлетико" вновь полетел с бешенством на раму Алиссона.
За перерыв мадридцы растеряли в остроте, добавили в торопливости и плохо распоряжались мячом в пределах штрафной площади гостей. Тогда, когда требовались спокойствие и выдержка, - необходимые вещи для ключевого удара. "Ливерпуль" почувствовал ментальную слабость соперника и прижал "Атлетико" к воротам. Диего Симеоне, как дирижер оркестром, принялся управлять трибунами стадиона, будто призывая зрителей шумом выгнать мерсисайдцев из владений Яна Облака.
Однако, помогло. "Ливерпуль" бился-бился и в какой-то момент даже отошел назад, то ли от бессилия, то ли для искусственного создания пространства на половине "Атлетико". Скорее всего, причиной было первое, ведь за полтора тайма в створ ворот Яна Облака так и не прилетел ни один удар. Мадридцы имели шикарный момент увеличить преимущество, когда Лоди прострелил на Морату, от которого требовалось в касание замкнуть. Но у нападающего "Атлетико" поехала нога, и вместо празднования второго гола Морату заменили.
Каждую паузу в игре Диего Симеоне заполнял собой, продолжая руководить шумовой составляющей стадиона. Трибуны ревели, когда прерывался очередной прострел Александер-Арнольда, когда Хендерсон требовал от арбитра рассмотреть игру рукой в штрафной "Атлетико", а судья показывал на угловой, когда на оставшиеся 15 минут на поле появился Диего Коста, залечивший болячки для встречи с "Ливерпулем".
Чисто из уважения зрители на несколько секунд замолчали, когда с поля ушел травмированный Джордан Хендерсон, без управляемых передач которого навал "Ливерпуля" терял потенциал, а потом продолжали гнать "Атлетико" к победе. "Атлетико", который ни разу за матч не отошел от симеоновского плана. И чем ближе план Симеоне становился к триумфу, тем сильнее понижался уровень эмоциональности Юргена Клоппа. Главный тренер "Ливерпуля" моментами без эмоций наблюдал за происходящим, как будто Симеоне, как энергетический вампир, своим дирижированием забирал его силы.
С финальным свистком "Ванда Метрополитано" обошлась без подсказок Диего Симеоне. Стадион всю победную энергию пустил в сторону команды и главного тренера. Именно Диего Симеоне - главный творец победы "Атлетико" над "Ливерпулем". 90 с лишним минут мерсисайдцы играли так, как этого хотела команда Диего Симеоне - и по темпу, и по направлению атак. 0 ударов в створ - самая главная характеристика беспомощности "Ливерпуля" в атаке. И если кто-то будет говорить о симеоновском антифутболе, то он ошибается. Просто в АПЛ нет таких организованных команд, как "Атлетико" этого аргентинского гения.
Цифры матча
"Ливерпуль" пропустил самый быстрый гол в Лиге чемпионов. Сауль огорчил Алиссона через 3 минуты 46 секунд со стартового свистка.
9 из 10 голов в Лиге чемпионов Сауль забил в первом тайме.
Сауль - второй футболист "Атлетико", которому в Лиге чемпионов удалось достичь отметки в 10 голов.
"Атлетико" никогда не проигрывал, когда забивал Сауль (36 матчей, 32 победы, 4 ничьи).
Лига чемпионов
1/8 финала
1/8 финала
"Атлетико" - "Ливерпуль" - 1:0
Гол: Сауль, 4.
Гол: Сауль, 4.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Томас, Сауль, Лемар (Льоренте, 46), Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 79), Вейналдум, Мане (Ориги, 46), Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино.
Предупреждения: Мане, 41, Корреа, 45, Гомес, 58.
Фото: Evening Standard, официальный твиттер "Атлетико"