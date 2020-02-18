Диего Симеоне - гений. Его "Атлетико" показал безупречный футбол против "Ливерпуля"

Никогда еще хваленная мерсисайдская атака не выглядела такой беспомощной, как на "Ванда Метрополитано".

Лига чемпионов



1/8 финала

"Атлетико" - "Ливерпуль" - 1:0



Гол: Сауль, 4.

"Если я по эмоциональности на 4-м уровне, то Симеоне - на 12-м. По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский!" - сказал Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции. В противостоянии с лучшей командой мира повод для оптимизма болельщики "Атлетико" находили именно в страсти с одновременной организованностью, с которыми играет команда Диего Симеоне. "Ливерпуль" в АПЛ вскрывает любые обороны, как гастроблогеры вскрывают устриц. Попадаются иногда сложные, но, в основном, все поддаются шаблонному действию.А "Атлетико" всегда имел репутацию команды, для которой во главе стоит крепкая защита, и на фоне "Бернли" и "Норвича" мадридцы смотрелись для "Ливерпуля" настоящим испытанием, по крайней мере, на февральском отрезке. Хотя известный испанский журналист Гильем Балаге перед матчем заявил, что мерсисайдцы встречаются с "Атлетико" в нужное время, когда мадридская команда переживает серьезный кризис. "С 2018 года началась перестройка "Атлетико", и клуб с тех пор не достигал больших высот", - слова Балаге.Защиту мадридцев "Ливерпуль" впервые прощупал ближе к 10-й минуте очень скромным подходом, не похожим на действия команды, которая на этом стадионе меньше года назад в финале Лиги чемпионов уверенно побеждала "Тоттенхэм". Зато оборона мерсисайдцев со стартового свистка трещала и дрожала, как голосовые связки Диего Симеоне на бровке.И при первом угловом у ворот Алиссона защитники "Ливерпуля" дали сбой. От Фабиньо мяч неожиданно отскочил к Саулю, который с 3 метров переправил мяч в сетку. А получив преимущество в счете, "Атлетико" оказался в благоприятной и комфортной среде. Раньше команда Диего Симеоне могла целыми таймами сидеть в глухой защите, ожидая момент в контратаке. Все новое - это хорошо забытое старое, поэтому "Атлетико" включил режим максимального терпения.У мадридцев замечательно работали 2 вещи. Первая - это нейтрализация крайних защитников. Робертсона оттеснял Врсалько на боковую границу поля, откуда горизонт для созидания сильно уменьшался. На противоположном краю пропали точные кроссы в исполнении Александер-Арнольда.Вторая вещь - это плотная опека ливерпульской тройки нападающих. Фелипе привязал себя невидимой веревкой к Салаху и постоянно следовал за египтянином. Похожее можно сказать и о поведении Савича по отношению к Мане, которому не давали и миллиметра свободного пространства. Как итог - к получасу игры у "Ливерпуля" не было ни одного удара в сторону ворот Яна Облака. Когда как "Атлетико" мог забить второй, если бы Мората переиграл Алиссона. В новом для мадридцев моменте автором ключевой передачи стал ван Дейк, что после голевого паса Фабиньо выглядело совсем нелепо.И если соцсети посыпали "автобусами" в адрес "Атлетико", то заглянувший в онлайн английского ВВС экс-защитник "Ливерпуля" Стивен Уорнок называл игру мадридцев умной. "Речь идет о темных сторонах игры. Тактические фолы, например. "Атлетико" может замедлить игру и усложнить жизнь "Ливерпулю", - объяснял свое определение Уорнок. Спасение для "Ливерпуля" он видел в наращивании темпа.Но "Атлетико" не позволял сопернику быстро двигать мяч. По количеству передач у мерсисайдцев был 3-кратный перевес, такой же и по владению мячом. Но за весь первый тайм "Ливерпуль" ни разу не проверил створ ворот Облака. 0 ударов в створ для лучшей атаки мира - цифры очень печальные. Можно ли говорить о доминировании "Ливерпуля" на поле, когда основные показатели находились в самой низшей точки. Наверное, нет. Потому что не "Ливерпуль" вел игру в первом тайме, а "Атлетико", когда надо разбивая матч на мелкие отрезки. Из мелких отрезков Диего Симеоне собрал гол и момент Мораты, а Юрген Клопп - ничего.В перерыве Юрген Клопп убрал Садио Мане, получившего желтую карточку в концовке тайма и едва не нарвавшегося на вторую. Атаковать ворота "Атлетико" вышел Дивок Ориги - специалист по голам в плей-офф Лиги чемпионов в матчах с испанцами. Диего Симеоне, дабы не потерять в мобильности, обновил одного из фланговых исполнителей, выпустив вместо Лемара Льоренте. Плюс стандартная порция "озверина" от аргентинца, после которой "Атлетико" вновь полетел с бешенством на раму Алиссона.За перерыв мадридцы растеряли в остроте, добавили в торопливости и плохо распоряжались мячом в пределах штрафной площади гостей. Тогда, когда требовались спокойствие и выдержка, - необходимые вещи для ключевого удара. "Ливерпуль" почувствовал ментальную слабость соперника и прижал "Атлетико" к воротам. Диего Симеоне, как дирижер оркестром, принялся управлять трибунами стадиона, будто призывая зрителей шумом выгнать мерсисайдцев из владений Яна Облака.Однако, помогло. "Ливерпуль" бился-бился и в какой-то момент даже отошел назад, то ли от бессилия, то ли для искусственного создания пространства на половине "Атлетико". Скорее всего, причиной было первое, ведь за полтора тайма в створ ворот Яна Облака так и не прилетел ни один удар. Мадридцы имели шикарный момент увеличить преимущество, когда Лоди прострелил на Морату, от которого требовалось в касание замкнуть. Но у нападающего "Атлетико" поехала нога, и вместо празднования второго гола Морату заменили.Каждую паузу в игре Диего Симеоне заполнял собой, продолжая руководить шумовой составляющей стадиона. Трибуны ревели, когда прерывался очередной прострел Александер-Арнольда, когда Хендерсон требовал от арбитра рассмотреть игру рукой в штрафной "Атлетико", а судья показывал на угловой, когда на оставшиеся 15 минут на поле появился Диего Коста, залечивший болячки для встречи с "Ливерпулем".Чисто из уважения зрители на несколько секунд замолчали, когда с поля ушел травмированный Джордан Хендерсон, без управляемых передач которого навал "Ливерпуля" терял потенциал, а потом продолжали гнать "Атлетико" к победе. "Атлетико", который ни разу за матч не отошел от симеоновского плана. И чем ближе план Симеоне становился к триумфу, тем сильнее понижался уровень эмоциональности Юргена Клоппа. Главный тренер "Ливерпуля" моментами без эмоций наблюдал за происходящим, как будто Симеоне, как энергетический вампир, своим дирижированием забирал его силы.С финальным свистком "Ванда Метрополитано" обошлась без подсказок Диего Симеоне. Стадион всю победную энергию пустил в сторону команды и главного тренера. Именно Диего Симеоне - главный творец победы "Атлетико" над "Ливерпулем". 90 с лишним минут мерсисайдцы играли так, как этого хотела команда Диего Симеоне - и по темпу, и по направлению атак. 0 ударов в створ - самая главная характеристика беспомощности "Ливерпуля" в атаке. И если кто-то будет говорить о симеоновском антифутболе, то он ошибается. Просто в АПЛ нет таких организованных команд, как "Атлетико" этого аргентинского гения."Ливерпуль" пропустил самый быстрый гол в Лиге чемпионов. Сауль огорчил Алиссона через 3 минуты 46 секунд со стартового свистка.9 из 10 голов в Лиге чемпионов Сауль забил в первом тайме.Сауль - второй футболист "Атлетико", которому в Лиге чемпионов удалось достичь отметки в 10 голов."Атлетико" никогда не проигрывал, когда забивал Сауль (36 матчей, 32 победы, 4 ничьи).: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Томас, Сауль, Лемар (Льоренте, 46), Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70).: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 79), Вейналдум, Мане (Ориги, 46), Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино.: Мане, 41, Корреа, 45, Гомес, 58.