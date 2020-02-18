"Для меня это не поражение". Клопп - о матче с "Атлетико"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".



Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник матрасников Сауль. Ответная игра пройдет 11 марта в Ливерпуле.



"Несмотря на то, что мы проиграли, для меня это не поражение. Это перерыв, впереди ответный матч. У нас есть длинная пауза, постараемся этим воспользоваться.



Футболисты "Атлетико" уже через 30 минут после начала матча были на газоне. Решили немного передохнуть. Не знаю, для чего это", - цитирует Клоппа BT Sport.