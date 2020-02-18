Симеоне: моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле из подтрибунного помещения

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".



Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0. На 4-й минуте отличился полузащитник Сауль.



Ответная игра пройдет 11 марта в Ливерпуле.



"Ливерпуль" очень опасно атаковал, у них были шансы. Но "Атлетико" начал выигрывать еще тогда, когда мы выходили на поле из подтрибунного помещения. Я понял, что игроки верят в успех. Мы сегодня увидели прекрасную сторону футбола", - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.