19-летний норвежский форвард, убегая в контратаку, пробежал 60 метров за 6,64 секунды.
Мировой рекорд в помещениях на такую дистанцию составляет 6,34 секунды.
Напомним, что во вчерашней игре 1/8 финала ЛЧ дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "ПСЖ". Ответная игра в Париже пройдет 11 марта.
Эрлинг Холанд перешел в "Боруссию" в зимнее трансферное окно из "Зальцбурга" за 20 миллионов евро.
В семи матчах за дортмундцев нападающий забил уже 11 голов и отдал одну голевую передачу.
Холанд в матче с "ПСЖ" развил скорость, близкую к мировому рекорду
Норвежский нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд во вчерашнем матче ЛЧ против "ПСЖ" (2:1) пробежал 60-метровый отрезок с невероятно быстрой скоростью.
Фото: twitter журналиста Якопо Пиотто
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