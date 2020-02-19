- Готов заверить болельщиков в двух вещах. Во-первых, обвинения являются ложными. Во-вторых, мы сделаем всё, чтобы это доказать, - рассказал Сориано в интервью Mirror.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Манчестер Сити" встретится на стадии 1/8 финала с мадридским "Реалом".
Гендиректор "Манчестер Сити": обвинения УЕФА являются ложными
Генеральный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано прокомментировал решение УЕФА оштрафовать клуб на 30 млн евро и запретить участие в двух следующих розыгрышах Лиги чемпионов за нарушение финансового fair-play.
Источник: Reuters
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