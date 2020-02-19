Гендиректор "Манчестер Сити": обвинения УЕФА являются ложными

Генеральный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано прокомментировал решение УЕФА оштрафовать клуб на 30 млн евро и запретить участие в двух следующих розыгрышах Лиги чемпионов за нарушение финансового fair-play.

Источник: Reuters