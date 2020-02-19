"Еще ничего не решено, дома будем биться как львы". Черышев - о разгромном поражении от "Аталанты"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой".
Фото: ФК "Валенсия"
Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянской команды. В составе "Валенсии" отличился Черышев.

"У обеих команд было много моментов. Нельзя было допускать, чтобы соперник так часто угрожал нашим воротам. Нам нужно сделать выводы после этого матча. У нас еще будет шанс на реванш. На данный момент ничего не решено. На своем поле мы выйдем биться как львы", - приводит слова Черышева Movistar.

Ответная игра пройдет в Испании 10 марта.


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Теги: Черышев Валенсия Аталанта
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