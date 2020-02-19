Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянцев. Черышев начал встречу на скамейке запасных, а на поле появился на 64-й минуте. Спустя две минуты 29-летний футболист забил гол, поразив ворота "Аталанты" из-за пределов штрафной площади.
Как сообщает MisterChip, Черышев забил самый быстрый гол в истории "Валенсии" после выхода на замену.
Раньше этот рекорд принадлежал нападающему "Валенсии" Роберто Сольдадо, который в 2010 году в матче Лиги чемпионов с "Бурсаспором" забил спустя четыре минуты после выхода на замену.
Черышев установил рекорд "Валенсии" в Лиге чемпионов
Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев забил единственный гол своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой".
Фото: Getty Images
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