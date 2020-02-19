Моуринью 6 лет не может победить в плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "РБ Лейпцигу". Встреча, напомним, завершилась со счетом 0:1, а единственный гол в матче забил с пенальти Тимо Вернер.



Главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью не может одержать победу в матче плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года. Моуринью провел четыре игры с "Челси", две с "МЮ" и одну - со "шпорами".



Последний раз португалец побеждал в плей-офф Лиги чемпионов в апреле 2014 года, когда "Челси" под его руководством одержал победу над "ПСЖ" со счетом 2:0.