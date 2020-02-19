Главный тренер "Валенсии": в ответном матче постараемся выступить лучше

Наставник "Валенсии" Альберт Селадес прокомментировал поражение от "Аталанты" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В ответном матче постараемся выступить лучше. На своем поле мы играем сильно, благодаря нашим болельщикам. Сегодня результат не соответствует тому, что было на поле. Нам не нужно будет совершать чудо, чтобы пройти дальше", - цитирует главного тренера пресс-служба клуба.

Напомним, ответный матч состоится 10-го марта.


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Теги: Валенсия Аталанта
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