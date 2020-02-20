Бубнов уверен, что счет не отражает суть игры. По его мнению, у "Валенсии" был ряд опасных моментов, которые с его большим удивлением не залетели в ворота "Аталанты". Он также думает, что наставник "Валенсии" Альберту Селадесу стоило выпускать Черышева раньше, чем на 64 минуте. Бубнов считает, что если бы россиянин оформил дубль, то не только застолбил за собой место в основе на ответную игру, но и добавил шансов для своей команды. Вот так Бубнов высказался об единственном голе Черышева.
- Гол Черышева подарил последней призрачную надежду пройти дальше, - заявил Бубнов.
Команды проведут ответную игру 11 марта.
Бубнов: гол Черышева подарил "Валенсии" призрачный шанс на проход в 1/4 Лиги чемпионов
Футбольный эксперт Александр Бубнов в интервью Sportbox оценил игру 1/8 финала Лиги чемпионов межу "Аталантой" и "Валенсией" (4:1) и, в частности, полузащитника "летучих мышей" Дениса Черышева.
Источник: Sportbox
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