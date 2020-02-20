Бубнов: гол Черышева подарил "Валенсии" призрачный шанс на проход в 1/4 Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Александр Бубнов в интервью Sportbox оценил игру 1/8 финала Лиги чемпионов межу "Аталантой" и "Валенсией" (4:1) и, в частности, полузащитника "летучих мышей" Дениса Черышева.
Источник: Sportbox
Бубнов уверен, что счет не отражает суть игры. По его мнению, у "Валенсии" был ряд опасных моментов, которые с его большим удивлением не залетели в ворота "Аталанты". Он также думает, что наставник "Валенсии" Альберту Селадесу стоило выпускать Черышева раньше, чем на 64 минуте. Бубнов считает, что если бы россиянин оформил дубль, то не только застолбил за собой место в основе на ответную игру, но и добавил шансов для своей команды. Вот так Бубнов высказался об единственном голе Черышева.

- Гол Черышева подарил последней призрачную надежду пройти дальше, - заявил Бубнов.

Команды проведут ответную игру 11 марта.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Валенсия Аталанта Бубнов Черышев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Бубнов: гол Черышева подарил "Валенсии" призрачный шанс на проход в 1/4 Лиги чемпионов
"Дом, милый дом". Эмоции Максименко от возвращения в Москву
"Динамо" проводит последний день на сборах в Турции (видео)
Суд принял к производству иск "Локомотива" к Геркусу
Черышев - в команде недели Лиги чемпионов
"Локомотив" "клонировал" Идову для игры в стикеры 2
Впервые в истории ЛЧ в плей-офф играют лишь команды топ-5 чемпионатов
Главный тренер женского "Зенита" рассказала о целях команды 1
"КАМАЗ" обыграл сборную России U20
"Реал" отложил продление контракта с Рамосом
Дзагоев: не очень хотел выходить на поле, но со страхами нужно бороться
"Ювентус" может приобрести Тиаго Алькантару вместо Погба
"Краснодар" уступил "Малаге" в контрольном матче 1
Гендиректор "Леганеса": мы не собирались продавать Брейтуэйта "Барселоне" 2
Аршавин прокомментировал работу Радимова с "Зенитом-2" 3
Месси: странно, что "Сити" с таким сильным составом не будет играть в ЛЧ 2
Президента "ПСЖ" и экс-генсека ФИФА обвиняют по делу о продаже телеправ на ЧМ
Форвард сборной Чехии завершил карьеру в 27 лет 1
"Барселона" объявила о подписании форварда "Леганеса" Брейтуэйта вне трансферного окна 3
"Ротор" уступил "Енисею" в матче Кубка ФНЛ
Ловчев: не назвал бы Моуринью особенным 2
Защитник "Севильи" перешел в китайский клуб из города, в котором началась вспышка коронавируса
Роналду: Мбаппе - это будущее 3
"Тамбов" официально объявил об аренде защитника "Сочи" 1
ФССП взыскала с "Ростова" 154 миллиона рублей 8
ФИФА обновила рейтинг сборных. Позиция сборной России не изменилась 5
Анонимный источник сообщил о минировании зданий во время Евро-2020 1
Месси заявил, что был бы рад возвращению Неймара в "Барселону"
"Смешно читать про 20 млн евро". Арустамян раскрыл сумму трансфера Холанда в "Боруссию" 12
"Ювентус" вместо Поля Погба может приобрести Алькантару 1
Все новости