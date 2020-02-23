Брых рассудит "Наполи" и "Барселону" в 1/8 финала ЛЧ

Назначены арбитры на матчи плей-офф Лиги чемпионов "Наполи" - "Барселона" и "Челси" - "Бавария".
Фото: Getty Images
Матч в Неаполе обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты - Марк Борш и Штефан Лупп. VAR - Бастиан Данкерт и Марко Фритц. Резервный арбитр - Харм Осмерс.

"Челси" и "Баварию" рассудит Клеман Тэрпен с ассистентами Николя Дано и Сириль Грингор. VAR -Франсуа Летесье и Жером Брисар. Резервный арбитр - Франк Шнайдер.

Матчи состоятся 25 февраля в 23:00 по мск. Ответные игры пройдут 18 марта.


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Теги: Наполи Барселона Челси Бавария Лига чемпионов Брих
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