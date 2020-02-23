Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии матча 1/8 финала с "Реалом" заявил, что восхищается мадридским клубом.
"Реал" меня невероятно восхищает. Футболисты мадридского клуба так много играли в финальных матчах Лиги чемпионов, что я даже не знаю, сколько раз они поднимали над головой трофей.
У "Сити" не так много игроков, которые выигрывали Лигу чемпионов. Возможно, Браво побеждал в этом турнире, возможно, кто-то еще.
Мы хотим подражать "Реалу", мы хотим их копировать. Постараемся пройти "Реал" и выйти в четвертьфинал. Но если нам не удастся, мы поздравим соперника и постараемся выступить лучше в следующий раз", - цитирует Гвардиолу Goal.com.
Первый матч между "Реалом" и "Ман Сити" пройдет 26 февраля, начало - в 23:00 по мск.
Гвардиола: "Реал" меня невероятно восхищает. Хотим подражать им
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