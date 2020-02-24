Ни у кого из представителей "Барселоны" не выявили коронавирус

Рейс с игроками и представителями "Барселоны" приземлился в Неаполе, где уже завтра состоится игра 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи".

Источник: ФК "Барселона"

Все прилетающие в Италию проходят осмотр и измерение температуры из-за распространения в стране коронавируса. Сообщается, что все представители "Барселоны" успешно прошли тестирование.



Игра "Наполи" - "Барселона" состоится завтра, 25 февраля, в 23:00 по мск.