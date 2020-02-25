Защитник "Реала" Серхио Рамос в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" высказался о дисквалификации "горожан" из еврокубков на ближайшие два сезона.
"Ты становишься более мотивированным, когда понимаешь, что это твой последний турнир и впереди два года ты не будешь в нем участвовать. Надеюсь, "Реал" никогда не окажется в такой ситуации, ведь это особенный турнир", - цитирует Рамоса Marca.
Напомним, матч "Реал" - "Ман Сити" состоится 26 февраля и начнется в 23:00.
"Надеюсь, с нами такого не произойдет". Рамос - о дисквалификации "Сити"
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