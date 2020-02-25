Наставник "Лиона" Руди Гарсия в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" заявил, что у него нет плана по удержанию форварда Криштиану Роналду.
"Роналду отличный профессионал. Он упорно трудится и работает больше остальных. Спорту нужны такие футболисты. Он один из лучших игроков в мире.
У нас нет плана по удержанию Криштиану. У "Ювентуса" все игроки сильны. Если нам нужен план против Роналду, нам также нужен план против Дибалы, план против Игуаина и остальных", - приводит слова Гарсии Goal.
Матч "Лион" - "Ювентус" пройдет 26 февраля во Франции.
Наставник "Лиона": у нас нет плана по удержанию Криштиану Роналду
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