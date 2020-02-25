Даст ист фантастиш! «Бавария» отгрузила «Челси» треху на «Стэмфорд Бридж»

Похоже, что первый участник четвертьфинала Лиги чемпионов уже определен. «Бавария» сделала отличную заявку на преодоление первой стадии плей-офф, разгромив «Челси» в гостях.

Фото - ФК Бавария

Усреднённые позиции игроков. Слева - "Челси", справа - "Бавария"

Getting destroyed by Bayern in London? pic.twitter.com/mIXMKjN9Gp — Troll Football (@TrollFootball) February 25, 2020

Тепловая карта Аспиликуэты - слева, тепловая карта Дэвиса - справа

Букмекеры изначально не слишком верили в лондонцев. Даже преимущество домашнего поля не делало их фаворитами матча с «Баварией». Шансы мюнхенцев на победу изначально оценивались примерно в два раза выше.В общем-то, никаких сюрпризов тут нет. «Челси» со скрипом вышел в плей-офф из не самой сложной группы. Да и в последнее время лондонцев заметно лихорадит. В АПЛ «синие» выдали серию из четырех матчей без побед, которая прервалась лишь в игре с еще более кризисным «Тоттенхэмом».«Челси», оставшись без трансферов из-за запрета, лишился возможности усилить состав. А тут ещё и совсем не вовремя подоспели травмы. Так, матч с «Баварией» пропускали Н’Голо Канте и Каллум Ходсон-Одои. Не в порядке был и Тэмми Абрахам, которого тренерский штаб «Челси» пока дозированно допускает к матчам.Масштаб проблем «Челси» в полной мере описывали стартовые составы. Если «Бавария» традиционно рассчитывала на Роберта Левандовского, лучшего бомбардира Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, то «синим» приходилось делать ставку на Оливье Жиру. Француз впервые за два года вышел в стартовом составе в Лиге чемпионов. В текущем сезоне 33-летний нападающий «Челси» забил в 7 матчах лишь 1 мяч. И, по всей видимости, ветеран по окончании сезона покинет лондонский клуб.Были кадровые потери и у «Баварии», из-за травм не могли сыграть Иван Перишич, Николас Зюле и Хави Мартинес. Но отряд потери бойца не заметил. Более того, наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик мог позволить себе такую роскошь, как оставить в запасе Леона Горетку и Фелипе Коутинью.Первый тайм получился более-менее равным. «Бавария» явно не стремилась всеми силами смять соперника, а «Челси» поддался иллюзии равенства. Да, мюнхенцы гораздо больше владели мячом, но их соперники охотно контратаковали, а в ряде эпизодов и вовсе были близки к тому, чтобы забить. Впрочем, опасные моменты у ворот Мануэля Нойера возникали крайне редко. К тому же, немецкий голкипер сам становился их соавтором. Например, на 34-й минуте Нойер подарил мяч сопернику, а дальше «Челси» едва не вывел на пустые ворота Жиру, который пытался отметить возвращение в стартовый состав голом.Шансы «Баварии» были не менее «сочными». Сперва Левандовски выскочил на чужие ворота, но не смог протолкнуть мяч мимо Вилли Кабальеро. А затем уже Томас Мюллер исхитрился затылком пробить по воротам после навеса, но мяч приняла на себя перекладина ворот лондонцев.Игра в кошки-мышки продолжалась до начала второго тайма. Сразу после свистка мюнхенцы взялись за дело, дважды разорвав правый фланг обороны «Челси». На 51-й минуте Сесар Аспиликуэта повторил «финт» Стивена Джерарда, поскользнувшись в ходе атаки соперника. Дальше Серж Гнабри сделал передачу Левандовскому, а тот прострелил в штрафную, куда уже подоспел сам вингер. В итоге Гнабри с близкого расстояния расстрелял ворота соперника.Ещё через три минуты «Бавария» вновь использовала уязвимость фланга обороны «Челси». Теперь уже Левандовски выиграл верховую борьбу и сбросил мяч Гнабри, дальше они разыграли простенькую стенку, с которой лондонцы не справились. Гнабри завершил атаку точным ударом в дальний угол в касание.Лэмпард на изменение в счете отреагировал двойной заменой. Баркли и Жиру покинули поле, а вместо них вышли Абрахам и Виллиан. Появление бразильца немного оживило игру хозяев, но изменения сценария так и не произошло. «Бавария», как показалась, согласилась на гостевую побед с преимуществом в два мяча. Мюнхенцы сбавили обороты, предпочитая контроль мяча. Только вот «Челси» так и не удалось выйти из такой спячки.Выход Абрахама совершенно ничего не дал хозяевам. Форварду явно не хватало игрового тонуса, он не шёл на прострельные передачи, хотя в ряде эпизодов можно было заносить мяч в ворота из вратарской Нойера. Последнюю замену Лэмпард произвел на 73-й минуте, заменив провалившего матча Аспиликуэту на Педро. Но риск так и не оправдался. Более того, несчастный правый фланг вновь дал сбой. На 76-й минуте Альфонсо Дэвис ракетой промчал по бровке, оставив не у дел нескольких соперников, а дальше уже вывел на пустые ворота Левандовского, наградив поляка голом.«Челси» в концовке вполне мог получить четвертый и пятый голы, но мюнхенцы проявили милосердие по отношению к сопернику. Дела лондонцев стали совсем плохи в последней десятиминутке, когда Маркос Алонсо в простой ситуации, что называется, психанул, ударив Левандовского по лицу. В итоге хозяева еще и заканчивали матч вдесятером.Второй тайм превратился в полное деклассирование «Челси». Лондонцы нанесли всего два удара по воротам соперника против 10 у «Баварии». И то попытки «синих» были откровенно вегетарианскими. Сперва Маунт пальнул с дальней дистанции, а затем он же неудачно пытался замкнуть прострел.Молодежь «Челси» оказалась не готова к такому испытанию, а ветераны уже не справляются с подобным соперником. Очевидно, что лондонцам нужно кадровое обновление. С таким составом в плей-офф Лиги чемпионов сегодня делать просто нечего.1/8 финала"Челси" - "Бавария" 0:3Гнабри, 51, 54, Левандовски, 75"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта (Педро, 73), Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Баркли (Виллиан, 61), Алонсо, Маунт, Жиру (Абрахам, 61)."Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Киммих, Тьяго (Горецка, 90), Дэвис, Мюллер, Коман (Коутинью, 66), Гнабри (Толиссо, 85), Левандовски.Предупреждения: Тьяго, 45+1, Жоржиньо, 50, Киммих, 58.Удаление: Алонсо, 82.